Тренер Юран сообщил о предложениях о работе из России и Европы после ухода из "Химок"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран имеет ряд предложений о работе из России и Европы. Об этом он сообщил ТАСС.
Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Во вторник "Химки" объявили о расторжении контракта со специалистом.
"До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу - сказал Юран. - Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю".
Юран отметил, что с "Химками" расстался без обид. "Этот листок я уже перевернул, - отметил собеседник агентства. - Смотрю вперед, в будущее. В "Химках" с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в премьер-лиге и главное, чтобы у всех обошлось без травм".