Тренер Юран сообщил о предложениях о работе из России и Европы после ухода из "Химок"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран имеет ряд предложений о работе из России и Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Во вторник "Химки" объявили о расторжении контракта со специалистом.