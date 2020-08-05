Легкоатлетический Мемориал Знаменских может быть перенесен из-за пандемии в Смоленск

ТАСС, 5 августа. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассматривает вариант переноса Мемориала Знаменских в Смоленск по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду прошло заседание президиума ВФЛА, в ходе которого был утвержден обновленный календарь с изменениями в датах соревнований в августе и сентябре. Окончательное решение по возможности проведения соревнований будет приниматься Роспотребнадзором.

Мемориал Знаменских пройдет 21-22 августа, как и было запланировано ранее. В последние годы турнир традиционно проводится в подмосковном Жуковском. В случае неодобрения до 7 августа проведения соревнований Роспотребнадзором Московской области турнир может быть перенесен в Смоленск. Ремонтные работы стадиона в Смоленске будут проведены в необходимый срок.

Ранее ВФЛА планировала перенести чемпионат России из Чебоксар в Смоленск. Согласно обновленной версии календаря, турнир пройдет в Челябинске. Город примет национальное первенство с 8 по 11 сентября.

Кубок России должен пройти 26-27 августа в Москве вместе с чемпионатом Москвы. В случае невозможности организации соревнований в столице, кубок страны может принять Брянск. Окончательное решение будет принято позднее после согласования с московским Роспотребнадзором.

Чемпионат и первенство (атлеты не старше 20 лет) России по горному бегу пройдут 22 августа в Галиче (Костромская область). Чемпионат и первенство страны по эстафетам состоится 22-24 сентября в Адлере. Соревнования "Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" вновь состоится в Волгограде, турнир будет проведен 26-27 сентября. Из семи запланированных на август-сентябрь чемпионатов первенств федеральных округов пройдут три: 14-16 сентября в Брянске пройдут соревнования Центрального и Северо-Западного федеральных округов, 28-29 сентября в Челябинске состоится турнир Уральского федерального округа.