Поздняков назвал однозначным решение набсовета РУСАДА рекомендовать увольнение Гануса

"Сегодняшние решения набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно. Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из Паралимпийского комитета России (ПКР) дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с уставом РУСАДА", - заявил Поздняков.

Набсовет озвучил 5 августа свои рекомендации общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

"На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились. Члены наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны WADA, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер", - заключил глава ОКР.

ОКР и ПКР являются учредителями РУСАДА.