Поздняков назвал однозначным решение набсовета РУСАДА рекомендовать увольнение Гануса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал однозначным решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовать учредителям РУСАДА уволить генерального директора Юрия Гануса. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.
"Сегодняшние решения набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно. Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из Паралимпийского комитета России (ПКР) дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с уставом РУСАДА", - заявил Поздняков.
Набсовет озвучил 5 августа свои рекомендации общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.
"На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились. Члены наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны WADA, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер", - заключил глава ОКР.
ОКР и ПКР являются учредителями РУСАДА.