В молодежной команде ХК "Авангард" выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

"До предсезонного турнира в Уфе команда соблюдала строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии хоккейной академии "Авангард", в поездку отправилась полностью здоровой. В день прибытия из Уфы все члены команды согласно протоколу прошли тестирование, положительный результат был выявлен у 14 человек", - говорится в заявлении клуба.

На данный момент все зараженные находятся на самоизоляции дома, в клубе предприняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, тренировочный процесс команды приостановлен. Ранее о двух случаях заражения в команде сообщил клуб Континентальной хоккейной лиги "Сочи".

Новый сезон МХЛ стартует 5 сентября. Старт сезона КХЛ, где выступает "Авангард", запланирован на 2 сентября.