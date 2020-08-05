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КХЛ

В молодежной команде ХК "Авангард" выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

Команда прошла тестирование после возвращения из Уфы, где состоялся предсезонный турнир

ТАСС, 5 августа. Результаты тестов показали 14 случаев заражения коронавирусом в молодежной команде омского" Авангарда" - "Омских ястребах". Об этом сообщает пресс-служба клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) .

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"До предсезонного турнира в Уфе команда соблюдала строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии хоккейной академии "Авангард", в поездку отправилась полностью здоровой. В день прибытия из Уфы все члены команды согласно протоколу прошли тестирование, положительный результат был выявлен у 14 человек", - говорится в заявлении клуба.

На данный момент все зараженные находятся на самоизоляции дома, в клубе предприняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, тренировочный процесс команды приостановлен. Ранее о двух случаях заражения в команде сообщил клуб Континентальной хоккейной лиги "Сочи".

Новый сезон МХЛ стартует 5 сентября. Старт сезона КХЛ, где выступает "Авангард", запланирован на 2 сентября.

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