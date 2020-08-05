ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с аргентинцем Гайчем

ТАСС, 5 августа. Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на 5 лет. Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба.

Прежде форвард выступал на родине за "Сан-Лоренсо". Его бывший клуб, по информации аргентинского портала Mundo Azulgrana, получит от москвичей компенсацию в размере €8,5 млн, а отступные, прописанные в личном контракте, составят €30 млн, при этом "Сан-Лоренсо" получит 20% от суммы последующей перепродажи. 30 июля "Сан-Лоренсо" подтвердил переход футболиста, но соглашение было подписано только сейчас - после того, как Гайч прошел углубленное медобследование в Москве.

Адольфо Гайч родился 26 февраля 1999 года. 27 августа 2018 года дебютировал в чемпионате Аргентины, а свой первый гол забил меньше чем через месяц - 22 сентября.

В 2018 году впервые сыграл за молодежную сборную Аргентины (до 20 лет) на международном турнире в испанской Алькудии и забил три мяча. В финале аргентинцы одолели сверстников из России - 2:1. Гайч вышел на замену на 87-й минуте, а за россиян полный матч провел нынешний одноклубник форварда Игорь Дивеев.

На Панамериканских играх 2019 года выступал за национальную команду U-23, где в пяти играх отличился шесть раз, а его команда завоевала золотые медали. 11 сентября 2019 года дебютировал за главную команду страны в товарищеском матче против сборной Мексики (4:0), выйдя на замену.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего нападающего 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за "Сан-Лоренсо" во всех турнирах.