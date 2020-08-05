Футболист Фарфан покинул московский "Локомотив"

ТАСС, 5 августа. Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

35-летний игрок ушел из клуба в связи с истечением срока контракта.

"Джефф, спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов. Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба. Успехов и удачи в дальнейшем", - говорится в сообщении клуба.

Фарфан выступал за "Локомотив" с 2017 года, в его составе он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России. В минувшем сезоне, большую часть которого он пропустил, восстанавливаясь от травмы, Фарфан провел три матча и забил один гол. Всего за клуб перуанец провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач, он дважды входил в список 33 лучших игроков сезона (2018, 2019).

Помимо "Локомотива", Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима", нидерландский ПСВ, германский "Шальке" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ. Вместе со сборной Перу он становился серебряным (2019) и бронзовым (2015) призером Кубка Америки.