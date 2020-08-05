Мещеряков: Фарфан не реализовал себя полностью в "Локомотиве" из-за травмы

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перуанский нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан не смог в полной мере реализовать себя в российской команде из-за полученной в 2019 году травмы. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" в среду объявил о том, что 35-летний игрок ушел из клуба по окончании контракта. 8 августа болельщики смогут попрощаться с Фарфаном на совместной встрече с клубом.

"Джефф привнес очень большой вклад в завоеванные "Локомотивом" чемпионство и медали, - сказал Мещеряков. - К сожалению, тяжелая травма, которую он получил в прошлом году, совершенно точно не дала ему больше реализовать себя у нас в команде. Мы всегда будем относиться к нему как к очень большому профессионалу, всегда будем помнить".

"Почти в каждом матче, в котором Джефф выходил на поле, он оставлял яркое впечатление и приносил пользу команде. Даже в тех играх, в которых не забивал голы. В большинстве случаев голы - результат работы всей команды, даже если не забивает один, забивает кто-то другой, и вся команда работала на это. Голевое чутье и профессионализм, которые есть у него, без сомнения показывали, что он один из лучших футболистов у нас в чемпионате", - добавил собеседник агентства.

На вопрос, почему перуанцу не был предложен новый контракт, председатель совета директоров "Локомотива" заявил, что "это точно не вопрос обсуждения". Также Мещеряков не стал рассуждать о том, завершит ли Фарфан карьеру после ухода из российского клуба.

Карьера Фарфана в "Локомотиве"

Фарфан выступал за "Локомотив" с 2017 года, в его составе он стал чемпионом России, дважды обладателем кубка страны и один раз - суперкубка. В минувшем сезоне он провел три матча, отметившись одним голом в первой встрече после 14-месячной паузы. Всего в составе клуба на счету перуанца 69 матчей, 25 голов и 12 результативных передач, он дважды входил в список 33 лучших игроков сезона (2018, 2019). Также он стал первым игроком из клуба Российской премьер-лиги, у которого был выявлен коронавирус, в начале июля "Локомотив" сообщил, что игрок вылечился от болезни.

Помимо "Локомотива" Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима", нидерландский ПСВ, немецкий "Шальке" и "Аль-Джазиру" из ОАЭ.