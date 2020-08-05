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Футбол в России

Умер бывший тренер "Рубина" Мурад Задикашвили

Ему было 73 года

ТАСС, 5 августа. Бывший главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Мурад Задикашвили скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Задикашвили умер после продолжительной болезни.

В качестве футболиста он провел за казанцев девять сезонов, сыграв в 362 матчах и забив 56 мячей. Также он выступал за "Торпедо" из Кутаиси, новороссийский "Цемент" и московский "Локомотив".

С 1989 по 1995 год Задикашвили занимал должность начальника команды, а с 1993 по 1995 год работал главным тренером "Рубина", когда клуб выступал в первой и второй лигах чемпионата России.

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