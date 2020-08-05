Свищев: увольнение Гануса стало бы экстраординарным событием в антидопинговом мире

"Если будет принято решение об отстранении Гануса, то это будет экстраординарное событие в мире антидопинговых агентств, - сказал Свищев. - В непростое время, когда идут разбирательства, отстранение главы антидопингового агентства - это событие. Все понимают, что это важное решение, просто так бы его никто не принимал. Уверен, что это только начало событий".

"Ситуация будет развиваться непросто. Мне жаль, что так происходит с РУСАДА, у нас скандал за скандалом, не можем оправиться от прошлого скандала. Но уверен, что те доводы, которые есть у набсовета и учредителей, весомые, думаю, небезосновательно. Надеюсь, что все это пойдет на пользу российскому спорту, потому что без восстановления РУСАДА и работы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) нам двигаться некуда", - добавил собеседник агентства.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен был проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.