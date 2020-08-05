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Футбол в России

СМИ: "Атлетико Минейро" принял предложение "Спартака" по трансферу футболиста Гуги

Журналист телеканала Alterosa Виктор Морейро сообщил, что продажа защитника идет полным ходом

ТАСС, 5 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" договорился с бразильским "Атлетико Минейро" о переходе защитника Гуги. Об этом сообщает в Twitter журналист бразильского телеканала Alterosa Виктор Морейро.

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"Продажа Гуги идет полным ходом. Хотя контракт еще не подписан, "Атлетико Минейро" и представители игрока приняли предложение "Спартака". Гуга не будет присутствовать на ближайшем матче чемпионата штата против "Америки" даже на скамейке запасных, чтобы сохранить физическую форму", - сообщил Морейра.

Гуга перешел в "Атлетико Минейро" из "Аваи" в начале 2019 года. Его контракт рассчитан до конца 2023 года. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах команды и отдал четыре голевые передачи.

"Спартак" начнет новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) домашней игрой против "Сочи" 9 августа.

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