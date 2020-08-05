Рижский клуб КХЛ "Динамо" вместо отмененного Кубка ЛЖД сыграет ряд контрольных игр

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в связи с отменой Кубка Латвийской железной дороги (ЛЖД) принял решение провести ряд контрольных игр. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Турнир должен был пройти с 7 по 14 августа в Риге, его участниками должны были стать рижское и минское "Динамо", московский "Спартак" и екатеринбургский "Автомобилист". Однако соревнования были отменены в связи с ограничениями на въезд в страну граждан России в условиях пандемии коронавируса.

"На прошлой неделе было принято решение, что турнира не будет. Вместо этого "Динамо" сыграет ряд контрольных матчей", - сказало Савицкис.

"Автомобилист" отказался от участия в турнире месяц назад, "Спартак" 2 августа начал сбор в Московской области, который продлится две недели.

Сезон в КХЛ стартует 2 сентября.