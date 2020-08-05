Лишился доверия. Набсовет РУСАДА предложил уволить генерального директора Юрия Гануса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в среду большинством голосов рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора организации Юрия Гануса. Окончательное решение должны принять в ближайшее время учредители РУСАДА - Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

На эту тему Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса

Олимпийский комитет 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности национального антидопингового агентства. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА и проведен весной 2020 года. Результаты проверки передали наблюдательному совету, который должен был проанализировать характер нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий. Член набсовета РУСАДА от Всемирного антидопингового агентства (WADA) Сергей Хрычиков сразу после заседания сообщил ТАСС, что большинством голосов (шесть против одного) его коллеги по совету приняли решение рекомендовать общему собранию (совету учредителей) рассмотреть вопрос о смещении Гануса с поста генерального директора. Сам Хрычиков при этом голосовал против. В наблюдательный совет, помимо Хрычикова, входят Александр Ивлев (председатель), Владимир Чехонин, Андрей Миняев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский и Андрей Строкин. Набсовет подтвердил опасения Глава ОКР Станислав Поздняков после заседания заметил, что опасения о наличии серьезных просчетов в деятельности руководства РУСАДА подтвердились после вынесения соответствующих рекомендаций наблюдательным советом.

"Члены наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, рекомендованные и одобренные со стороны WADA, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер", - сказал Поздняков. "Сегодняшние решения набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно. Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из Паралимпийского комитета России дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с уставом РУСАДА", - отметил глава ОКР. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство заинтересовано в том, чтобы РУСАДА возглавляли профессионалы. "До сегодняшнего момента у нас выстроены конструктивные отношения, это направление является важным для Минспорта как обеспечивающее чистоту российского спорта", - сказал Матыцин. "Мы как госорган управления не оказываем никакого влияния на решение набсовета и общего собрания, очень важным для нас является взаимодействие с РУСАДА, связанное с образовательной программой по антидопингу. Самое главное - продолжение взаимодействия с РУСАДА, какие бы решения ни были приняты. Чтобы это ни в коей мере не повлияло на профессиональную эффективную работу по предупреждению использования допинга в нашей стране", - добавил министр спорта. Причиной стали не только финансовые нарушения Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил ТАСС, что решение о рекомендации отстранить Гануса от должности было принято после тщательного обсуждения этого вопроса.