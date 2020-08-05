Новокузнецкий "Металлург" досрочно вышел в плей-офф чемпионата России по регби

ТАСС, 5 августа. Новокузнецкий "Металлург" обыграл в гостях казанскую "Стрелу" со счетом 21:12 в матче седьмого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Данный результат обеспечил "Металлургу" участие в плей-офф.

В четверг в матчах седьмого тура "ВВА-Подмосковье" из Монино примет ЦСКА, "Локомотив-Пенза" сыграет на своем поле с "Богатырями" из Краснодара. В пятницу пройдут матчи "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Красный Яр" (Красноярск), "Слава" (Москва) - "Булава" (Таганрог).

В турнирной таблице лидирует "Локомотив-Пенза", в активе которого 26 очков, на вторую строчку поднялся "Металлург" (24), далее идут "Енисей-СТМ" (23), "Красный Яр" (22), "ВВА-Подмосковье" (20), "Стрела" (16), "Слава" (6), ЦСКА (6), "Булава" (4) и "Богатыри" (0). "Металлург" стал недосягаем для идущей седьмой "Славы" и досрочно вышел в плей-офф турнира. Ранее участие в плей-офф гарантировали "Локомотив-Пенза" и "Енисей-СТМ".

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.