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Влияние коронавируса на спорт

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин выздоровел после заражения коронавирусом

Шипулин сообщил о заражении 27 июля

ТАСС, 5 августа. Чемпион мира 2017 года по биатлону депутат Госдумы Антон Шипулин выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

"Мы сдали тесты - коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу", - написал он.

Об инфицировании Антон Шипулин сообщил 27 июля. Вместе с Шипулиным коронавирусом заразились члены его семьи - жена Луиза и дочь Мира, они находились на отдыхе в Сочи.

Шипулину 32 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр (2010), чемпионом мира (2017), также на его счету три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Карьеру он завершил в 2018 году.

Теги
Шипулин, Антон ВладимировичВлияние коронавируса на спорт
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