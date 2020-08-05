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Допинг в спорте

WADA заявило, что крайне обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить гендиректора

Всемирное антидопинговое агентство запросило разъяснения у главы совета Александра Ивлева
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© REUTERS/Christinne Muschi

ТАСС, 5 августа. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность тем, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей уволить генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом говорится в заявлении WADA, опубликованном на официальном сайте агентства.

"WADA крайне обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА, учредители РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) увольняют генерального директора Юрия Гануса", - говорится в заявлении.

Теги
ДопингИвлев, Александр ВладимировичГанус, Юрий Александрович
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