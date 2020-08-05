"Флорида" сократила отставание в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

В составе "Флориды" отличились Эрик Хаула (25-я минута), Майк Хоффман (41) и Брайан Бойл (43). За "Айлендерс" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (37) и Брок Нельсон (59).

ТАСС, 5 августа. "Флорида" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2 в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Айлендерс". Четвертый матч команды проведут 7 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.