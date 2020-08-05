"Шахтер" обыграл "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

ТАСС, 5 августа. Украинский "Шахтер" в Киеве разгромил германский "Вольфсбург" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Турнир после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновился в среду.

Голы забили Жуниор Мораес (89-я минута, 90+3) и Манор Саломон (90+1). Команды доигрывали встречу вдесятером. На 67-й минуте прямую красную карточку заработал защитник "Шахтера" Давид Хочолава, а на 70-й минуте за второе предупреждение был удален защитник "Вольфсбурга" Джон Энтони Брукс.

Первая встреча команд прошла 12 марта в Германии и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей "Шахтер" вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия).

В параллельном матче датский "Копенгаген" обыграл на своем поле турецкий "Истанбул Башакшехир" (3:0), первый матч завершился победой турецкого клуба (1:0). Датчане в четвертьфинале сыграют с победителем пары "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия).

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира, начиная с четвертьфинала, в германских Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, четвертьфинала - 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кельне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.