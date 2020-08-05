Гендиректор ФК "Спартак" уверен, что в новом сезоне команда будет бороться за титул

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов выразил уверенность в том, что в сезоне-2020/21 команда будет бороться за титул. Такое мнение Газизов высказал на встрече с журналистами.

"Спартак" начнет сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге 9 августа матчем против "Сочи".

"Мы с Доменико (главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско - прим. ТАСС) находимся в одной команде, думаем и двигаемся одинаково, - сказал Газизов. - По всем моментам, которые есть в команде, у нас полное, стопроцентное взаимопонимание. Вижу, как Доменико действует, и уверен, что команда будет бороться за титул. У нас одна задача, другой быть не может".

"Я ничего не боюсь, и "Спартак" ничего не боится, - подчеркнул гендиректор красно-белых, отвечая на вопрос, боится ли он призывов к его отставке, если команда не сможет завоевать титул. - Надо понимать, что, когда "Спартак" ставит цели на новый сезон, других целей, кроме как взять титул, не должно быть. Понимаю, что есть определенные вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду и вижу, что главный тренер и весь его штаб работают правильно, вижу, что нам надо добавить чуть-чуть красок и мы будем готовы брать эту вершину. Если бы я не был уверен, я бы об этом не говорил".

По мнению Газизова, в достижении цели на сезон "Спартаку" должны помочь "вся его история и все его болельщики". "Если мы все будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Я знаю, что также думает и уверен в этом и Доменико", - добавил он.

Главный тренер "Спартака" также высказался по поводу озвученной цели. "Спартак" - большой клуб с большой историей, традициями и множеством болельщиков. И нормально быть недовольным результатами прошлого сезона. Также нормально для клуба такого уровня ставить высокие цели, я буду делать все для того, чтобы их достичь", - сказал Тедеско.

"Споры с Тедеско - это нормально"

"Что будет, если не будет титула? Если мы будем верить, то добьемся этого. Тут "бы" мешает. Не хочу разговаривать на эту тему, 9 августа мы вступаем в новый чемпионат, задача - титул", - заявил гендиректор "Спартака".

На вопрос, прописано ли в контракте Газизова со "Спартаком" завоевание титулов, генеральный директор красно-белых не дал определенного ответа. "Я и все, кто работают рядом с командой, являемся обслуживающим персоналом, - сказал он. - Мы обязаны хорошо и честно работать, насколько хватает своей головы и внутреннего характера. Отвечу простыми словами - если кто-то хочет внести сомнения в мою уверенность, то ни у кого это не получится".

Также он рассказал о взаимоотношениях с Тедеско. "Есть ключевые вещи, которые двигают футбол вперед. И в этих ключевых вещах мы абсолютно схожи. У нас могут быть определенные споры, как обычно бывает у людей, которые говорят о футболе, но это нормально", - отметил Газизов.

Газизов занял пост генерального директора "Спартака" в июле 2020 года. До этого он с 2012 года работал на аналогичной должности в "Уфе". Красно-белые в сезоне-2019/20 заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до 1/2 финала Олимп - Кубка России, где со счетом 1:2 проиграли будущему победителю турнира петербургскому "Зениту".