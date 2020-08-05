ФК "Спартак" продаст или отдаст в аренду Ломовицкого, Мелкадзе, Гулиева и Тимофеева

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" продаст или отдаст в аренду полузащитников Александра Ломовицкого, Аяза Гулиева и Артема Тимофеева, а также нападающего Георгия Мелкадзе. Об этом на встрече с журналистами сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Решение по игрокам принято совместно с тренерским штабом, - сказал Газизов. - Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не игроки основы "Спартака".

Ломовицкий, Мелкадзе и Тимофеев в сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) выступали на правах аренды за тульский "Арсенал", "Тамбов" и самарские "Крылья Советов" соответственно. Ломовицкий в прошлом сезоне в 26 матчах в разных турнирах забил два мяча и получил девять желтых карточек, на счету Мелкадзе семь голов, три результативные передачи, девять желтых карточек и одно удаление в 18 играх, Тимофеев в 22 встречах получил шесть предупреждений и не отметился результативными действиями. Вернувшийся в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году Гулиев в прошлом сезоне провел за основной состав красно-белых 15 матчей (семь желтых карточек). В конце мая по неназванным официально причинам он был переведен в "Спартак-2".

На вопрос о будущем в клубе игроков группы атаки Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова гендиректор "Спартака" заявил, что пока они в команде. "Все может быть, мы говорим на сегодняшний день, на среду ситуация такая. Что может быть завтра - никто не знает из здесь сидящих", - отметил Газизов.

Газизов высказался по поводу полузащитника Александра Ташаева, который перешел в "Спартак" из "Динамо" летом 2018 года, за это время он провел в составе красно-белых 28 игр, в которых отдал две голевые передачи и получил пять желтых карточек. В начале осени 2019 года игрок был отдан в аренду в казанский "Рубин", в составе которого сыграл восемь матчей, получив четыре предупреждения и не отметившись результативными действиями.

"Что с Ташаевым? Так можно всех перебирать. У кого-то есть травмы, у кого-то есть определенные вопросы с нашим виденьем их будущего. На сегодняшний день, именно в данный момент, они не помощники, хотя они все очень сильные игроки, могут усилить любую команду" , - резюмировал гендиректор "Спартака".

"Спартак" перед началом сезона-2020/21

В завершившемся в конце июля чемпионате России "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице. В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые дома сыграют с "Сочи". Встреча состоится 8 августа, начало игры - 20:00 мск.

В летнее межсезонье состав "Спартака" пополнили нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов. Форвард, во второй половине сезона-2019/20 игравший за "Сочи", перешел в московский клуб на правах свободного агента - его контракт с петербургским "Зенитом" истек 31 июля. Урунов был куплен у "Уфы".