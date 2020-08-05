ФК "Красный" присуждено техническое поражение в Кубке России из-за тестов на коронавирус

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам смоленского клуба "Красный" засчитано техническое поражение в матче 1/256 финала Бетсити - Кубка России из-за несвоевременной сдачи тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Смоленский клуб должен был встретиться на этой стадии с командой "Луки-Энергия" из Псковской области.

"Мы полностью подготовились к матчу, подготовили все бумаги, но, к сожалению, РФС не принял наши тесты на коронавирус. Поэтому нам присудили техническое поражение, команды даже не пустили на поле", - сказал собеседник агентства.

"У нас были свежие тесты, из-за этого их и не приняли. Мы их сдавали сегодняшним днем, и теперь в ближайшие сутки мы будет сдавать тесты на коронавирус, чтобы 9 августа сыграть в первом туре ПФЛ. Завтра мы сдадим тесты, которые будут действовать в течение семи дней", - добавили в пресс-службе.