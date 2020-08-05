Газизов выступил за разбирательство слухов о сотрудничестве между "Спартаком" и "Химками"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов выступил за разбирательство появления в СМИ информации о сотрудничестве между красно-белыми и "Химками". Соответствующее заявление Газизов сделал в среду на встрече с журналистами.

"Химки" в новом сезоне сыграют в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В различных СМИ появлялась информация, что "Спартак" оказал подмосковному клубу финансовую помощь и планирует отдать команде нескольких игроков в аренду, сделав из нее фарм-клуб. Также публиковались сообщения о сотрудничестве красно-белых с "Уфой", из которой в московский клуб в июле пришел Газизов. 4 августа состоялась встреча с участием президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, на которой, в частности, обсуждался вопрос о сотрудничестве "Спартака" и "Химок" - в организации негативно оценили возможное взаимодействие двух клубов премьер-лиги.

"Не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно, - сказал Газизов. - По ночам у меня бывает время, когда я могу что-то почитать. И когда я читаю полнейший бред многих людей, думаю, что наконец-то можно пускать всех по ложному следу, они сами для себя выдумывают какие-то истории. Это абсолютно невозможные вещи, поэтому я выступаю за любые разбирательства".

"Почему кто-то имеет право просто сказать, и это начинается тиражироваться? Я не могу на это реагировать. Это делается для того, чтобы "Спартак" реагировал, нельзя на это реагировать", - добавил гендиректор "Спартака".

Представитель руководства московского клуба отметил, что есть органы, которые должны противодействовать появлению подобной информации. "Когда я читаю, что кто-то "Спартаку" чего-то подарит, когда сильно обижают "Уфу", задевают "Химки", кто имеет на это право? Кто-то когда-то был в этом уличен? Кто на это имеет право, кто разрешает об этом говорить?" - продолжил Газизов.

"Мы должны за это оправдываться, или кто-то должен проиграть, чтобы потом сказали, что это не так? Нужно разбираться, кому это надо", - добавил он.

Вопрос об аренде игроков клубами РПЛ

На данный момент, согласно контрактам футболистов, клубы, отдающие их в аренду, имеют право запретить им играть в очном матче, либо потребовать заплатить за выход на поле. 3 августа в пресс-службе РПЛ ТАСС сообщили, что клубы выступили против существующего правила. В ближайшее время бюро исполкома РФС рассмотрит это предложение.

"Мимо нас проходят какие-то клубы и говорят, что надо отдавать в аренду не больше двух-трех игроков, и все подписывают, а это мои коллеги. Я звоню, спрашиваю, почему мне не прислали? Я бы первым подписал, говорю: "Вы же меня хорошо знаете, мы дружим, или вы думаете, что я другого мнения?" А потом я понял, что это "Спартак", - сказал Газизов.

В "Химках" в летнее межсезонье сменился главный тренер - вместо Сергея Юрана, который вывел команду в премьер-лигу и дошел с ней до финала Олимп - Кубка России, на этот пост был назначен Дмитрий Гунько, который ранее руководил академией "Спартака". На фоне этого в СМИ появлялись сообщения о сотрудничестве двух клубов. Газизов заявил, что "заводится" из-за подобных сообщений.

"Когда люди говорят о "Спартаке", "Уфе", "Химках", то обижают клубы и их сотрудников. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Пусть подойдет и скажет, что я нечестный. Меня все знают, как честного человека", - сказал он.

Отдельно Газизов высказался по поводу вопроса по аренде игроков, который, как сообщают СМИ, рассматривался клубами РПЛ по инициативе "Краснодара". "Дайте мне бегунок - я первым подпишу, - сказал гендиректор "Спартака". - Если 100 клубов скажут, что надо вносить изменения в регламент, давайте. Это касается внутреннего регламента".

"У меня есть свое мнение, я вам объясню - есть приглашение игроков, но мы думаем, что он будет больше прогрессировать в другом клубе, и определенные структуры хотят зарабатывать на этом. Они все делают для того, чтобы этот игрок попал в другой клуб. Но у нас свое мнение, и мы должны его продавливать. Решение этих вещей приводит к тому, что нас пытаются загнать в фарватер и нам нужно принимать решения, как это нужно другим людям, а не "Спартаку"; мне кажется, мы должны менять это, и мы будем", - резюмировал Газизов.