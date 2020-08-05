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Футбол в России

Газизов рассказал, что договорился о переходе Урунова в "Спартак" еще 12 июля

Гендиректор отметил, что заключил с бывшим клубом джентльменское соглашение

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Договоренность о переходе в футбольный клуб "Спартак" полузащитника "Уфы" Остона Урунова была заключена 12 июля. Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

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"Спартак" объявил о заключении контракта с 19-летним Уруновым в среду. Ранее футболист выступал в "Уфе". Газизов занял пост гендиректора "Спартака" в июле 2020 года. До этого он с 2012 года работал на аналогичной должности в "Уфе".

"11 июля я простился с "Уфой", 12-го - уехал в "Спартак" и уже все переговоры провел", - сказал Газизов.

По его словам, между ним и "Уфой" по Урунову было заключено джентльменское соглашение, при этом он отметил, что ЦСКА предлагал уфимскому клубу большую сумму. "Ребята, что со мной работали, учились у меня, и теперь они скажут: "Извини, Шамиль, мы тебя кидаем"? Есть ведь не только прописанное на бумаге, есть и обычная жизнь, я в это верю", - пояснил Газизов.

"Я также веду диалог с другими клубами. Да, иногда я могу услышать, что там больше дали, а там еще больше. Но если мы всегда будем бежать за деньгами, то ничего хорошего не получим", - заключил он.

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