Тедеско: новичок ФК "Спартак" Урунов не тренировался три недели из-за коронавируса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Перешедший в "Спартак" футболист Остон Урунов не тренировался три недели из-за того, что переболел COVID-19. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Необходимо отметить, что мы подписали контракт с молодым игроком, 2000 года рождения. Он болел, у него был коронавирус, поэтому он не работал последние три недели, - сказал Тедеско. - Только во вторник он пришел к нам, поэтому его нужно изучить, а он должен изучить команду. Наша задача сейчас - поберечь, защитить игрока".

"Он пришел в большой клуб после болезни. Прежде всего, ему понадобится время, это очень важно. Мы спланировали работу с ним по физподготовке, дальше увидим", - добавил он.

Тедеско рассказал, на каких позициях может играть новичок команды. "Хорошие футболисты могут играть на нескольких позициях, а Урунов является хорошим игроком, - сказал Тедеско. - Первое впечатление у меня таково, что он очень талантлив и молод, теперь нам всем надо работать. В нашей схеме он может играть "восьмерку", второго нападающего, крайнего защитника, опорника, мы пока не знаем".

"Я пока не знаю, но хорошему игроку всегда найдется место. Такова работа тренера: если игрок попадает в 11 лучших на тренировках неделю за неделей, надо найти ему место на поле. Это если говорить в двух словах. Понятно, что надо смотреть на позиции, на соперника, на баланс и так далее", - заключил главный тренер.