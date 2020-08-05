Тренер "Спартака" не исключил варианта игры с тремя форвардами после перехода Кокорина

"Спартак" объявил о переходе Кокорина 2 августа. 29-летний форвард, предыдущим клубом которого был петербургский "Зенит", вторую часть сезона-2019/20 провел в аренде в "Сочи". В 10 матчах за команду из Краснодарского края он забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан на три года с возможностью продления на еще один сезон.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" после прихода в команду нападающего Александра Кокорина может перейти на игровую схему с тремя форвардами. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

В прошлом сезоне в составе "Спартака" выступало трое нападающих - россиянин Александр Соболев, швед Джордан Ларссон и аргентинец Эсекьель Понсе. Они забили 12, семь и шесть мячей соответственно. При этом 10 из 12 голов Соболев забил в первой части сезона, когда играл за самарские "Крылья Советов".

"Да, возможно, мы сыграем с тремя нападающими, - сказал Тедеско. - Теперь у нас больше вариантов. Вижу ли я его основным игроком? У нас нет основных игроков, не люблю такие формулировки, потому что если говорить о ком-то как об основном игроке, то это унижает достоинства других".

"В футболе это неприемлемо, никто в нашей команде не может сказать, что он основной игрок и будет играть в любом случае, - подчеркнул главный тренер "Спартака". - Всем нужно доказывать свое место в составе, день за днем. Вариантов много - Соболев, Понсе, Ларссон, Кокорин, [Резиуан] Мирзов, [Максим] Глушенков, [Гус] Тил, [Зелимхан] Бакаев и так далее".

Немецкий специалист отметил, что по первым тренировкам виден опыт Кокорина. "То, как он принимает решения, как закрывает мяч корпусом. Потому что он более опытный, чем ряд других игроков. Безусловно, он будет полезен", - добавил Тедеско.