Тедеско: пять игроков уровня Кокорина могут навредить "химии" в "Спартаке"

"Спартак" объявил о переходе Кокорина 2 августа. Нападающий, ранее находившийся в аренде в "Сочи", подписал с красно-белыми трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

"Мы стараемся построить команду, мы всегда говорим о качестве, но для меня также важно, чтобы была правильная психология. У состава должна быть определенная "химия", - сказал Тедеско. - Если в команде будет пять Кокориных, это плохо для "химии", потому что будет две-три позиции, а игроков - пять, всегда будет кто-то недовольный. Если выигрываешь, это одно, а когда не побеждаешь, нужна хорошая атмосфера в команде, и сейчас у нас есть эта атмосфера, эта "химия".

По словам Тедеско, тренерам удалось добиться баланса в линиях. "Если посмотреть по позициям, [на левом фланге обороны] есть Айртон и Голосов, [в центре защиты] есть Джикия, Жиго, Маслов, Кутепов и Гапонов - пять игроков на три позиции. Мы проделали большую работу, чтобы добиться этого, и прошлый сезон был не только про результаты, но и про это", - продолжил он.

Тренер отметил, что успех в футболе невозможен без удачи. "До моего прихода "Шальке" был на 10-м месте, но мы стали вторыми после "Баварии". Знаю, чтобы этого достичь, нужно немного удачи, иногда нужно заработать пенальти и выиграть со счетом 1:0, должно везти с желтыми и красными карточками. Потом, когда у тебя есть победная серия из трех-четырех матчей, становишься увереннее в себе", - подчеркнул специалист.

"Мы много говорим с игроками, стараемся вселить в них уверенность. Футбол может быть очень сложным, если мы говорим только о тактике, но также он может быть простым, если в команде хорошая атмосфера, если у всех правильный образ мыслей и все работают друг за друга, люди на трибунах, увидят это. Для меня это важно", - заключил он.

"Спартак" начнет сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге 9 августа матчем против "Сочи".