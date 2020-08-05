Арбитр Вилков обслужит матч за Суперкубок России по футболу

ТАСС, 5 августа. Судейская бригада Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода назначена на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу, в котором встретятся петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами главного арбитра будут Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервным судьей назначен Павел Кукуян (Сочи), резервным ассистентом судьи - Дмитрий Сафьян (Москва). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и Игорь Демешко (Химки).

Матч за Суперкубок России пройдет 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало встречи - 19:00 мск. Номинальным хозяином в предстоящей игре будет действующий чемпион России и обладатель Олимп - Кубка России "Зенит", гостем - ставший вторым в национальном первенстве "Локомотив".

Суперкубок России разыгрывался 17 раз. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА (семь). "Зенит" становился обладателем Суперкубка России четыре раза , "Локомотив" - трижды, "Рубин" - дважды, "Спартак" - один раз.

Матч за Суперкубок России с 2003 по 2011 год проводился в марте, поскольку чемпионат России проходил по системе "весна - осень". С 2012 года игра за трофей проходит в июле. С 2003 года матч за Суперкубок России проходил в Москве (стадионы "Локомотив" и "Лужники" - по пять раз, "ВТБ-Арена" - один раз), Краснодаре (стадион "Кубань" - два раза), Самаре (стадион "Металлург"), Ростове-на-Дону (стадион "Олимп-2"), Санкт-Петербурге (стадион "Петровский") и Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород").