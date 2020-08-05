Казарцев назначен главным арбитром матча РПЛ между "Спартаком" и "Сочи"

ТАСС, 5 августа. Судейская бригада во главе с Василием Казарцевым обслужит матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра "Спартак" - "Сочи" пройдет 9 августа в Москве и начнется в 20:00 мск. Помогать Казарцеву будут линейные судьи Егор Болховитин и Рашид Абусуев, резервный арбитр - Игорь Панин. Ответственным за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Алексей Еськов, которому будет ассистировать Тихон Калугин.

В субботу Владислав Безбородов обслужит матч "Химки" - ЦСКА, Станислав Васильев рассудит "Тамбов" и "Ростов". В воскресенье арбитр Кирилл Левников будет работать на матче между тульским "Арсеналом" и грозненским "Ахматом", Сергей Карасев рассудит "Уфу" и "Краснодар".

На игру между екатеринбургским "Уралом" и московским "Динамо", которая пройдет 10 августа, назначен Виталий Мешков. На следующий день Сергей Иванов обслужит матч "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва), а Алексей Матюнин - встречу волгоградского "Ротора" и петербургского "Зенита".