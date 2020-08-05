Велогонщик попал в больницу в тяжелом состоянии после аварии на первом этапе "Тура Польши"

ВАРШАВА, 5 августа. /ТАСС/. Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате серьезной аварии, которая произошла на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши", состоявшегося в городе Катовице. Об этом сообщило в среду Польское агентство печати.

"Продолжается диагностика. Пациент интубирован", - информировал пресс-секретарь больницы в городе Сосновец Томаш Сверкот. Сейчас велогонщик находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает агентство Франс Пресс, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Инцидент произошел на финише. В борьбе за лидерство один из конкурентов толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет.