Баланс "Уфы" после ухода Газизова с поста гендиректора составляет около 400 млн рублей

ТАСС, 5 августа. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов заявил, что после его ухода из "Уфы" на счетах команды осталось около 400 млн рублей. Об этом функционер рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Владелец "Спартака" Леонид Федун объявил о назначении Газизова на пост гендиректора клуба 8 июля.

"В это время "Уфа" была на шестой строчке с плюсовым балансом около 400 млн рублей на счетах. Я знал, что деньги еще будут приходить за тех игроков, которые уже пристроены. Есть много сильных менеджеров, стратегия, в рамках которой нужно двигаться", - сказал Газизов.

Наивысшим достижением "Уфы" в Российской премьер-лиге при Газизове является шестое место. Команда добилась данного результата по итогам чемпионата России сезона-2017/18. В последнем розыгрыше клуб занял девятое место.

"У меня есть уверенность, что в "Уфе" все будет хорошо. Ребята всему научились, у них есть желание доказать, что они тоже являются значимой частью клуба, а "Уфа" - не только Шамиль Газизов. Всегда за них держу кулаки, с ними дружу. "Уфа" в моем сердце, всегда буду за команду переживать, где-то своим советом помогу", - отметил функционер.