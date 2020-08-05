"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

ТАСС, 5 августа. Итальянский футбольный клуб "Интер" обыграл испанский "Хетафе" со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд. Мячи забили Ромелу Лукаку (33-я минута) и Кристиан Эриксен (83).

На 75-й минуте после просмотра видеоповтора судья поставил в ворота "Интера" 11-метровый, который не реализовал Хорхе Молина.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в марте в Италии первые матчи противостояний 1/8 финала "Интер" - "Хетафе", "Севилья" - "Рома" не смогли пройти в дни, когда были сыграны стартовые встречи раунда. В этой связи Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение выявить победителей этих противостояний в одной игре на нейтральном поле. Матч "Интер" - "Хетафе" прошел в немецком Гельзенкирхене, "Севилья" и "Рома" сыграют в четверг в немецком Дуйсбурге.

В следующем раунде "Интер" встретится с победителем в паре "Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия). Первая встреча завершилась домашней победой "Байера" (3:1).

Английский "Манчестер Юнайтед" дома обыграл австрийский ЛАСК (2:1) в ответной встрече 1/8 финала благодаря голам Джесси Лингарда и Антони Марсьяля. Первая игра команд завершилась со счетом 5:0 в пользу манкунианцев. В следующем раунде англичане сыграют с датским "Копенгагеном", который дома обыграл турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3:0 и победил в двухматчевом противостоянии - 3:1.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до особых указаний.