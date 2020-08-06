Газизов: "Спартак" хочет, чтобы стоимость Урунова возросла на десятки миллионов евро

ТАСС, 6 августа. Футбольный клуб "Спартак" рассчитывает, что цена на полузащитника Остона Урунова за время его выступления в команде возрастет на несколько десятков миллионов евро. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Спартак" объявил о заключении контракта с 19-летним Уруновым в среду. Ранее полузащитник выступал в "Уфе". Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Урунова составляет €1,5 млн.

"Когда какая-то звезда, которую купили за копейки, загорается в больших клубах, нас упрекают. Мы тоже хотим это попробовать. Сегодня он [Урунов] не стоит десятки миллионов евро, но будет таким, если мы хотим участвовать в футбольной экономике. У нас должны быть такие примеры", - сказал Газизов.