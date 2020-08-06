Президент Венесуэльской футбольной федерации умер в возрасте 61 года

БОГОТА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Венесуэльской футбольной федерации (FVF) Хесус Берардинелли скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации.

FVF выразила соболезнования родным и близким умершего. Берардинелли с 22 июля находился в одной из больниц Каракаса, куда он был доставлен из-за проблем со здоровьем. Ранее функционера арестовали по обвинению в коррупции.

"На нас выпала тяжелая обязанность сообщить, что сегодня скончался Хесус Берардинелли. Мы оплакиваем эту потерю", - говорится в сообщении FVF.

Берардинелли возглавлял федерацию с 2020 года. На этом посту он сменил Лауреано Гонсалеса, работавшего на протяжении пяти лет.