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Мировой футбол

Президент Венесуэльской футбольной федерации умер в возрасте 61 года

Функционер находился в больнице из-за проблем со здоровьем с 22 июля

БОГОТА, 6 августа. /ТАСС/. Глава Венесуэльской футбольной федерации (FVF) Хесус Берардинелли скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба организации.

FVF выразила соболезнования родным и близким умершего. Берардинелли с 22 июля находился в одной из больниц Каракаса, куда он был доставлен из-за проблем со здоровьем. Ранее функционера арестовали по обвинению в коррупции.

"На нас выпала тяжелая обязанность сообщить, что сегодня скончался Хесус Берардинелли. Мы оплакиваем эту потерю", - говорится в сообщении FVF.

Берардинелли возглавлял федерацию с 2020 года. На этом посту он сменил Лауреано Гонсалеса, работавшего на протяжении пяти лет.

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