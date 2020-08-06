"Тампа" обыграла "Бостон". Кучеров отметился передачей

ТАСС, 6 августа. "Тампа" одержала победу над "Бостоном" со счетом 3:2 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей голами отметились Брэйден Пойнт (8-я минута), Алекс Киллорн (11) и Тайлер Джонсон (59). Российский форвард Никита Кучеров сделал результативную передачу в эпизоде с голом Пойнта. У проигравших отличились Чарли Макэвой (37) и Крис Вагнер (42). "Тампа" проведет следующую игру 8 августа против "Филадельфии". "Бостон" днем позже встретится с "Вашингтоном".

В аналогичном мини-турнире Западной конференции "Колорадо" со счетом 4:0 победил "Даллас". Один из голов в составе победителей себе в актив записал Владислав Наместников. Также "Аризона" обыграла "Нэшвилл" со счетом 4:1 и вышла вперед в серии предварительного раунда (2-1). Следующий матч команды проведут 7 августа. Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.