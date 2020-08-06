"Монреаль" вышел вперед в серии предварительного раунда плей-офф НХЛ против "Питтсбурга"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 18 минут 42 секунды. На его счету два броска, один силовой прием и одна результативная передача.

В составе победителей отличились Ши Уэбер (5-я минута), Джонатан Друэн (31), Пол Байрон (36) и Джефф Питри (46). У проигравших шайбы забросили Патрик Хёрнквист (9), Джейсон Закер (10) и Теодор Блюгер (26).

ТАСС, 6 августа. "Монреаль" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 4:3 в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Монреаля". Первый матч тоже завершился победой канадской команды (3:2 ОТ), вторую встречу выиграл "Питтсбург" (3:1). Следующую игру команды проведут 7 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.