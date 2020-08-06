СМИ: тер Штеген подпишет новый контракт с "Барселоной"

ТАСС, 6 августа. Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген подпишет новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой журналиста телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали детали нового договора. Тер Штеген останется в команде до 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему голкиперу со стороны немецкой "Баварии" и английского "Челси".

Тер Штеген перешел в "Барселону" в июле 2014 года из мёнхенгладбахской "Боруссии" (Германия). Трансфер обошелся испанскому клубу в €12 млн.

В составе "Барселоны" тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании, стал двукратным обладателем Суперкубка Испании. За сборную Германии он провел 24 матча.