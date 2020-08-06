Дэйли надеется, что НХЛ больше не придется организовывать сезон в нынешнем формате

Сезон НХЛ, прерванный в середине марта, возобновился 1 августа. 24 команды продолжают выступление. Все игры проходят в канадских Торонто и Эдмонтоне без зрителей, при этом участники соревнований находятся в строгой изоляции.

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду, что руководству лиги больше не придется прибегать к нынешнему формату проведения сезона, принятому в связи с перерывом из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

"Думаю, что стоит быть очень довольными достигнутыми результатами. Клубы принимают участие в турнире, игроки вовлечены и показывают хороший хоккей, - сказал Дэйли. - Но нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем быть полностью удовлетворены. Это уникальная ситуация, и надеюсь, нам больше никогда не придется организовывать что-то подобное".

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они проводят круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.