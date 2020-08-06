Тренер "Колорадо": Наместников показал великолепную игру в матче НХЛ с "Далласом"

ТАСС, 6 августа. Российский нападающий "Колорадо" Владислав Наместников выглядел великолепно в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом". Такое мнение высказал главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Матч "Колорадо" и "Далласа" (4:0) прошел в ночь на четверг, Наместников отметился заброшенной шайбой.

"Наместников прекрасно провел тренировочный лагерь, заработал на себе пару удалений в выставочной игре, солидно смотрелся против "Сент-Луиса", - сказал Беднар. - Он тоже заслужил свой шанс. И, думаю, вы согласитесь, полностью его отработал. Даже без учета своего гола он выглядел сегодня великолепно".

В следующем матче "Колорадо" 8 августа сыграет с "Вегасом".