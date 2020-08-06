Основателю первой школы борьбы в Сибири вручена медаль Героя Труда России

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Основатель первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженный тренер СССР, России и Грузии Дмитрий Миндиашвили, воспитавший несколько олимпийских чемпионов, стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации. Медаль ему вручил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

Награду Миндиашвили должен был получить из рук президента РФ Владимира Путина 12 июня в Москве, но не смог принять участие в церемонии.

"По поручению президента я вручаю вам эту награду. Вы воспитали десятки выдающихся спортсменов, которые стали достойными сынами Отечества. Спасибо вам за ваш труд", - цитирует пресс-служба Меняйло.

Миндиашвили в 1973 году создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад - Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира - Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.