Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ в новом сезоне

Новый сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует в субботу. В предстоящем розыгрыше чемпионата России продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, из-за чего число болельщиков на трибунах стадионов будет ограничено.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. Однако это не значит, что на домашние матчи "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо" смогут приходить более 22 тыс., 15 тыс., 14 тыс. и 12,5 тыс. болельщиков соответственно. Ключевой в опубликованном чуть меньше месяца назад документе является формулировка "с учетом соблюдения социального дистанцирования". Это значит, что в столице стадионы смогут заполняться не более чем на 25%. Количество болельщиков, которые смогут приходить на игры, определялось клубами после консультаций с московским Роспотребнадзором.