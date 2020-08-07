Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ в новом сезоне

Новый сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует в субботу. В предстоящем розыгрыше чемпионата России продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, из-за чего число болельщиков на трибунах стадионов будет ограничено.
9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. Однако это не значит, что на домашние матчи "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо" смогут приходить более 22 тыс., 15 тыс., 14 тыс. и 12,5 тыс. болельщиков соответственно. Ключевой в опубликованном чуть меньше месяца назад документе является формулировка "с учетом соблюдения социального дистанцирования". Это значит, что в столице стадионы смогут заполняться не более чем на 25%. Количество болельщиков, которые смогут приходить на игры, определялось клубами после консультаций с московским Роспотребнадзором.
В регионах эпидемиологическая обстановка оценивается как менее благоприятная, из-за чего максимальное количество зрителей на матчах РПЛ останется неизменным по сравнению с летней частью сезона-2019/20. Исключениями в этом списке стали новички премьер-лиги — волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".
При этом максимально разрешенное количество болельщиков на трибунах стадиона может меняться в зависимости от рекомендаций региональных отделений Роспотребнадзора, и собранные в этом материале цифры, актуализированные по состоянию на старт сезона, окажутся устаревшими к третьему туру, когда первые домашние игры проведут петербургский "Зенит", "Краснодар" и грозненский "Ахмат".
Фото: Сергей Савостьянов, Антон Новодережкин, Гавриил Григоров, Станислав Красильников, Дмитрий Феоктистов, Донат Сорокин, Егор Алеев, Елена Афонина, Александр Демьянчук, Валерий Матыцин, Сергей Бобылев/ТАСС
Андрей Михайлов