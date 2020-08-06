Матыцин и Медведева дали старт программе Минспорта "Звезда "Спорт - норма жизни"

"Мне радостно дать старт проекту "Спорт - норма жизни", и я рад, что первым послом его станет наша знаменитая спортсменка, очаровательная девушка Евгения Медведева, - сказал Матыцин. - Самое главное - она любит спорт, активный образ жизни, который дарит возможность наслаждаться спортом. Женя пришла со своей мамой, это вдвойне ценно. Спорт должен быть частью воспитания в семье".

"Я сейчас услышала очень правильную фразу: "Спорт это то, что бережет семейные ценности". Давайте вспомним, что спорт объединяет многие семьи, в некоторых он даже передается из поколения в поколение, это здорово. Я рада быть первым, кто будет представлять это движение, это потрясающий проект, и я думаю, что совсем скоро многие будут заниматься спортом ежедневно. Любая физическая активность это здорово, не только фигурное катание", - добавила Медведева.

После Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года Медведева уехала тренироваться в Канаду. Сейчас спортсменка тренируется в Москве, в ЦСКА, и ждет открытия авиасообщения, чтобы вернуться в Торонто.

Задача проекта "Спорт - норма жизни" - к 2030 году довести количество регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели Министерство спорта реализует комплексную работу по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".