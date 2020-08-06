{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Матыцин готов встретиться с Плющенко, но не считает переходы фигуристов делом Минспорта

Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила о переходе Алены Косторной в группу Плющенко
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин готов встретиться с тренером Евгением Плющенко, но считает, что переходы фигуристов являются внутренним делом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом Матыцин рассказал в четверг журналистам.

На эту тему
"Всегда стараешься найти оправдание любому поступку". Тутберидзе об уходе Алены Косторной

В пятницу тренер Этери Тутберидзе сообщила о переходе Алены Косторной в группу Плющенко. ФФККР официально пока не утвердила этот переход.

"Я готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом, но считаю, что это не предмет обсуждения в министерстве. Это вопрос исключительно культуры взаимоотношений внутри федерации. У нас ФФККР является очень компетентным органом. И надеюсь, все вопросы между тренерами под руководством федерации будут решены, мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому", - сказал Матыцин.

Теги
Фигурное катаниеМатыцин, Олег Васильевич
Массовый спорт
Посол проекта "Спорт - норма жизни" фигуристка Медведева провела зарядку в Минспорте
В зарядке приняли участие около 50 человек
Читать полностью