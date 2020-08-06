Матыцин готов встретиться с Плющенко, но не считает переходы фигуристов делом Минспорта

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин готов встретиться с тренером Евгением Плющенко, но считает, что переходы фигуристов являются внутренним делом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом Матыцин рассказал в четверг журналистам.

В пятницу тренер Этери Тутберидзе сообщила о переходе Алены Косторной в группу Плющенко. ФФККР официально пока не утвердила этот переход.

"Я готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом, но считаю, что это не предмет обсуждения в министерстве. Это вопрос исключительно культуры взаимоотношений внутри федерации. У нас ФФККР является очень компетентным органом. И надеюсь, все вопросы между тренерами под руководством федерации будут решены, мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому", - сказал Матыцин.