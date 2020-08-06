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Футбол в России

Гендиректор ФК "Зенит" опроверг сообщения об уходе Барриоса

Ранее сообщалось о том, что интерес к 26-летнему игроку проявляют английский "Ньюкасл" и итальянский "Милан"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" не собирается продавать колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Ранее колумбийский телеканал Conexion Win сообщил о том, что интерес к 26-летнему игроку "Зенита" проявляют английский "Ньюкасл" и итальянский "Милан". Претендующие на Барриоса клубы в прошлом сезоне в своих чемпионатах заняли 13-е и шестое места соответственно. Петербуржцы во второй раз подряд выиграли чемпионат России, а также завоевали Олимп - Кубок России.

"Барриос никуда не уходит", - заявил Медведев, комментируя информацию об интересе к полузащитнику со стороны английского и итальянского клубов.

Барриос перешел в "Зенит" из аргентинского "Ривер Плейт" в 2019 году. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2022/23. В составе российского клуба полузащитник провел 36 игр, отметившись двумя голами. По итогам сезона-2019/20 он вошел в число претендентов на приз лучшему игроку чемпионата России.

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Российский футбол
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