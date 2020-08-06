Гендиректор ФК "Зенит" опроверг сообщения об уходе Барриоса

Ранее колумбийский телеканал Conexion Win сообщил о том, что интерес к 26-летнему игроку "Зенита" проявляют английский "Ньюкасл" и итальянский "Милан". Претендующие на Барриоса клубы в прошлом сезоне в своих чемпионатах заняли 13-е и шестое места соответственно. Петербуржцы во второй раз подряд выиграли чемпионат России, а также завоевали Олимп - Кубок России.

"Барриос никуда не уходит", - заявил Медведев, комментируя информацию об интересе к полузащитнику со стороны английского и итальянского клубов.

Барриос перешел в "Зенит" из аргентинского "Ривер Плейт" в 2019 году. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2022/23. В составе российского клуба полузащитник провел 36 игр, отметившись двумя голами. По итогам сезона-2019/20 он вошел в число претендентов на приз лучшему игроку чемпионата России.