Посол проекта "Спорт - норма жизни" фигуристка Медведева провела зарядку в Минспорте

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, первый посол федерального проекта "Спорт - норма жизни", провела утреннюю зарядку на территории Министерства спорта России.

"Спорт - норма жизни" - комплексный проект, он предполагает такие демонстрационные акции, усовершенствование 70% инфраструктуры в регионах, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - До 2030 года нам нужно много работать, и в этом должны быть задействованы все, должна быть сформирована культура занятий спортом, семейная культура спорта. Если будет создан позитивный имидж успешного человека, который будет заниматься спортом, мы этого добьемся".

"Думаю, у нас будет большая конкуренция, чтобы стать послом проекта. Все наши спортсмены будут делать все возможное, чтобы быть примером спортивной культуры для всех", - добавил он.

Медведева в настоящее время тренируется в Москве на катке ЦСКА. Тренером спортсменки в Канаде является Брайан Орсер, но до открытия авиасообщения спортсменка будет тренироваться в Москве. Медведева вернулась в Россию из Японии, где находилась с начала апреля - запланированное там шоу было отменено из-за пандемии коронавируса.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".