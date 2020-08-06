Велогонщик Якобсен прооперирован и находится в стабильном состоянии

ТАСС, 6 августа. Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, получивший тяжелые травмы в результате аварии на первом этапе 77-й гонки "Тур Польши", прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба команды гонщика Deceuninck Quick-Step.

Авария произошла в среду на финише этапа в Катовице. В борьбе за победу один из гонщиков толкнул 23-летнего Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет, велогонщик был доставлен в больницу и введен в медикаментозную кому. Виновного в инциденте спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.

"Фабио, получивший травмы лица, прооперирован и находится в стабильном состоянии. Позднее сегодня врачи попробуют вывести его из комы", - говорится в сообщении.

Год назад 5 августа на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, преодолев чуть более 50 км дистанции. Он был госпитализирован, после чего скончался.