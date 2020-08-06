Медведева отметила работоспособность Тарасовой, которая помогает ей с тренировками

Медведева последние два года тренируется в Канаде у Брайна Орсера, однако во время пандемии коронавируса она вернулась в Москву, где проводит тренировки на катке ЦСКА.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева отметила работоспособность заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, которая помогает ей тренироваться в Москве. О своем сотрудничестве со специалистом она рассказала журналистам в четверг.

"Тарасова потрясающая женщина, она, конечно, предложила новые упражнения, но делиться секретами не буду. У нас впервые такая работа, нам с ней комфортно. Брайан с нами на связи, бывает, когда тренировки проходят и с Татьяной Анатольевной, и с Брайаном. С ним мы общаемся по фейстайму, все проходит хорошо", - сказала Медведева.

"Она большая работяга, - подчеркнула фигуристка, говоря о Тарасовой. - Я примерно понимаю, что нужно моему телу, начала его лучше чувствовать. Совершенство продолжается".

20-летняя Медведева должна принять участие в открытых контрольных прокатах перед стартом сезона, которые пройдут 12-13 сентября в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт".