Евгения Медведева отметила, что все больше людей интересуются спортом как стилем жизни

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Спорт становится все более популярным, не только профессиональные спортсмены начинают рассматривать спорт как стиль жизни. Такое мнение журналистам в четверг высказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, первый посол федерального проекта "Спорт - норма жизни".

В четверг Медведева провела утреннюю зарядку на территории Министерства спорта России. В зарядке приняли участие около 50 человек.

"Мне поступило это предложение, и я не могла отказаться, для меня спорт - это не просто часть жизни. Это здорово, что люди начинают интересоваться спортом как стилем жизни", - отметила Медведева.

"Я много времени провожу в интернете и вижу, как люди между собой общаются, какие физические упражнения лучше подходят для офисной работы. Некоторые проводят зарядку, сидя в офисном кресле. Люди думают о своем здоровье, это важно", - добавила фигуристка.

Медведева в настоящее время тренируется в Москве на катке ЦСКА. Тренером спортсменки в Канаде является Брайан Орсер, но до открытия авиасообщения она будет тренироваться в Москве. Медведева вернулась в Россию из Японии, где находилась с начала апреля - запланированное там шоу было отменено из-за пандемии коронавируса.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".