Футболист Алексис Санчес заключил трехлетний контракт с "Интером"

ТАСС, 6 августа. Чилийский нападающий Алексис Санчес заключил полноценный контракт с итальянским футбольным клубом "Интер". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее игрок принадлежал английскому "Манчестер Юнайтед", в этом сезоне в "Интере" 31-летний Санчес выступал на правах аренды. Всего они принял участие в 30 матчах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых передач.

Соглашение с чилийским футболистом рассчитано на три сезона. Отмечается, что он перешел в команду бесплатно на правах свободного агента.

За "Манчестер Юнайтед" Санчес выступал с 2018 года. Также он представлял английский "Арсенал", испанскую "Барселону", итальянский "Удинезе", чилийские "Кобрелоа" и "Коло-Коло", а также аргентинский "Ривер Плейт". В составе сборной Чили Санчес дважды выигрывал Кубок Америки.