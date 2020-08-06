{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Футболист Алексис Санчес заключил трехлетний контракт с "Интером"

Ранее чилийский форвард принадлежал "Манчестер Юнайтед", а в "Интере" выступал в аренде
Алексис Санчес EPA-EFE/Alejandro Garcia
Описание
Алексис Санчес
© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 6 августа. Чилийский нападающий Алексис Санчес заключил полноценный контракт с итальянским футбольным клубом "Интер". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее игрок принадлежал английскому "Манчестер Юнайтед", в этом сезоне в "Интере" 31-летний Санчес выступал на правах аренды. Всего они принял участие в 30 матчах, забил четыре мяча и отдал 10 голевых передач.

Соглашение с чилийским футболистом рассчитано на три сезона. Отмечается, что он перешел в команду бесплатно на правах свободного агента.

За "Манчестер Юнайтед" Санчес выступал с 2018 года. Также он представлял английский "Арсенал", испанскую "Барселону", итальянский "Удинезе", чилийские "Кобрелоа" и "Коло-Коло", а также аргентинский "Ривер Плейт". В составе сборной Чили Санчес дважды выигрывал Кубок Америки.

Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ откроет бюджеты российских баскетбольных клубов 15 сентября
Сезон-2020/21 начнется 20 сентября
Читать полностью