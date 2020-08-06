Автомобильный завод Haval стал спонсором тульского футбольного клуба "Арсенал"

ТУЛА, 6 августа. /ТАСС/. Завод Haval, который входит в структуру китайского автомобильного холдинга Great Wall ("Грэйт Волл"), стал спонсором тульского футбольного клуба "Арсенал", выступающего в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Соответствующее соглашение подписано в четверг, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Партнерство Haval с "Арсеналом" предполагает комплексную поддержку команды в сезоне-2020/21, причем как основного состава, так и дубля", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Подписание контракта прошло на Центральном стадионе Тулы, команде от спонсора переданы пять автомобилей марки Haval. "При непосредственной поддержке губернатора Алексея Дюмина "Арсенал" развивается и борется за новые высоты. Партнерство клуба с Haval - новый виток этого развития. Уверен, сотрудничество станет продуктивным для обоих брендов", - отметил заместитель главы региона Сергей Егоров.

Как сообщалось, в октябре 2019 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров холдинга Great Wall Вэй Цзяньцзюнь подписали меморандум о развитии спорта в регионе. В рамках этого документа планировалось заключить спонсорский контракт с "Арсеналом".

В июне того же года Great Wall, который является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае, открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval. Инвестиции в проект составили 500 млн долларов, мощности позволяют выпускать 80 тыс. автомобилей в год.

Спонсорами "Арсенала" также являются государственные корпорации "Ростех", "Роснефть", несколько организаций и предприятия Тульской области, в том числе НПО "Сплав", КБП им. академика Аркадия Шипунова, "Туламашзавод". Первый матч нового сезона чемпионата России "Арсенал" проведет 9 августа на своем поле против "Ахмата".