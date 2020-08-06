"Академия имени Михайлова" выступит в предстоящем сезоне МХЛ

ТАСС, 6 августа. "Академия имени Михайлова" стала новой командой - участницей предстоящего чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Команда представляет Новомосковск (Тульская область) и изначально называлась "Виктория". В 2019 году она произвела ребрендинг формы, эмблемы и названия клуба, став "Академией имени Михайлова". Клуб был назван в честь двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона СССР в составе ЦСКА Бориса Михайлова.

"Предложение о названии академии моим именем мне пришло от президента ЦСКА Игоря Есмантовича, - отметил Михайлов. - Новомосковская академия уже тогда сотрудничала с ЦСКА, новое название должно было это отражать. Выбрали мое имя - как представителя армейского клуба, посчитали, что это будет самой понятной отсылкой, я был не против".

Отмечается, что Михайлов не входит в руководство клуба, но принимает активное участие в его жизни и оказывает команде помощь. Команда сотрудничает с ЦСКА в вопросе тренерского опыта.

"Я иногда смотрю матчи МХЛ, несколько раз за последние годы приезжал на финалы Кубка Харламова. МХЛ - это хороший, сильный уровень. "Академии Михайлова" в первом сезоне точно будет тяжело, но через это они должны пройти, чтобы стать лучше", - добавил Михайлов.

Генеральный директор "Академии Михайлова" Алмаз Бадретдинов поставил перед клубом задачу выхода в плей-офф Кубка Харламова следующего сезона. "Перед командой стоит задача - попасть в плей-офф Кубка Харламова. Понятно, что адаптация к новой лиге займет некоторое время, но при правильно построенной работе эта задача вполне нам по силам", - заявил он. Сезон-2020/21 МХЛ стартует 5 сентября.