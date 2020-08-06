Аллея именных кедров высажена на территории Минспорта РФ в честь спортсменов - героев ВОВ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Аллея именных кедров в честь спортсменов - героев Великой Отечественной войны высажена на территории Министерства спорта РФ в рамках празднования Дня физкультурника. Акция организована Минспортом России и оргкомитетом проекта "Кедры Великой Победы".

"Хочу поздравить всех с 75-й годовщиной победы, мы всегда проводим встречи с ветеранами, это для нас святое, потому что передавать опыт, гордиться теми победами, что одержала наша страна в боях и на спортивной арене - это для нас большая ответственность, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Потому что только так мы можем воспитывать наших детей, поколение, которое должно гордиться вами, иметь возможность общаться с вами. В этом надежда, что наша великая страна будет развиваться стабильно и спорт будет всегда очень важной частью воспитания наших детей".

"Сегодня этот праздник мы проводим в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Больше 150 студентов и 15 преподавателей составили основу мотострелковой бригады особого назначения, которая была сформирована в 1941 году и внесла огромный вклад в победу нашей страны над фашизмом. Сегодня, взаимодействуя с фондом "Кедры Великой Победы", мы внесем небольшой вклад в дело памяти и продолжение великих традиций", - отметил министр спорта РФ.

"Наши кедры растут как минимум тысячу лет, это то, что мы можем сделать в память о наших замечательных спортсменах. Молодежь может прийти сюда, прислониться к этой славе наших бойцов, и я уверен - спортивная, и не только спортивная слава нашей страны, будет набирать обороты, силу. И к нашим спортсменам будут относиться еще более уважительно, насколько это возможно", - добавил президент Ассоциации каскадеров России, председатель оргкомитета проекта "Кедры Великой Победы" Александр Иншаков.

Акция дала старт "Марафону памяти спортсменов - героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в рамках проекта "Кедры Великой Победы" с последующей высадкой именных кедров на территориях учебных заведений, подведомственных Минспорту России. В четверг было посажено 23 дерева в честь 23 героев войны. Первый кедр имени Николая Федоровича Королева был посажен Матыциным.

В мероприятии, помимо Матыцина и Иншакова, приняли участие выдающиеся спортсмены, в том числе Галина Горохова, Николай Зимятов, Никита Симонян, Александр Елизаров, Лидия Иванова, Юрий Блинов, Марина Кошевая, Нелли Ферябникова, Марк Ракита, Анатолий Старостин, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Евгений Ловчев и другие. После высадки деревьев Матыцин и Иншаков вручили легендарным спортсменам памятные дипломы и подарки.

Об акции

"Кедры Великой Победы" - всероссийский патриотический, экологический и инновационный проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Цель организаторов - высадить в России и странах СНГ до трех миллионов кедров в память о погибших в войне. Тысячи деревьев, способных жить до 1000 лет, должны помочь будущим поколениям сохранить память о героях войны.